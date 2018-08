Stiri pe aceeasi tema

- Extrema dreapta germana mentine o presiune maxima asupra cancelarului Angela Merkel si a politicii sale privind migratia, cu o noua manifestatie prevazuta pentru joi seara la Chemnitz, epicentrul protestelor impotriva strainilor, apoi cu o noua adunare sambata, relateaza AFP. Un indiciu…

- Orasul Chemnitz din landul Saxonia situat in estul Germaniei a fost luni seara scena unor noi violente produse in timpul unor demonstratii declansate de o crima in care au fost implicati migranti. Extremisti de dreapta si extremisti de stanga au iesit pe strazile din Chemnitz, al treilea oras ca marime…

- Orasul Chemnitz din landul Saxonia situat in estul Germaniei a fost luni seara scena unor noi violente produse in timpul unor demonstratii declansate de o crima in care au fost implicati migranti. Extremisti de dreapta si extremisti de stanga au iesit pe strazile din Chemnitz, al treilea oras ca marime…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a declarat marti ca "ura in strada" nu isi are loc in Germania, dupa incidentele survenite in decurs de doua zile la Chemnitz in timpul manifestatiilor extremei drepte, informeaza AFP. "Ceea ce am vazut nu-si are locul intr-un stat de drept", a declarat…

- Un incident ce a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in orasul Chemnitz din landul Saxonia si care s-a soldat cu moartea unui cetatean german care ar fi fost angrenat intr-o disputa cu straini agita spiritele in Germania, unde prezenta refugiatilor continua sa nasca dezbateri aprinse.

- Un incident ce a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in orasul Chemnitz din landul Saxonia si care s-a soldat cu moartea unui cetatean german care ar fi fost angrenat intr-o disputa cu straini agita spiritele in Germania, unde prezenta refugiatilor continua sa nasca dezbateri aprinse.

- Extrema dreapta germana organizeaza luni, pentru a doua zi consecutiv, o manifestatie la Chemnitz, in estul tarii, in urma decesului unui barbat prin injunghiere intr-o altercatie presupusa cu cetateni straini, transmite AFP, potrivit Agerpres. Miscarea Pegida, anti-imigranti si anti-islam,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a luat apararea presei, joi, in mijlocul unei polemici in Germania privind politia, ca urmare a unei interventii contra unei echipe de televiziune in timpul unei manifestatii de extrema dreapta, transmite AFP. "Vreau sa pledez aici cu hotarare in favoarea…