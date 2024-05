Se clatină sistemul: tinerii europeni aleg extrema dreaptă Eric Liebegut, in varsta de 18 ani, știe deja pentru cine va vota la alegerile europene: Alternativa pentru Germania (AfD), un partid de extrema dreapta, despre care spune ca ofera o ruptura de un prezent sumbru și o viziune luminoasa asupra viitorului. Liebegut este tipic pentru o noua cohorta de tineri europeni care cedeaza la […] The post Se clatina sistemul: tinerii europeni aleg extrema dreapta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

