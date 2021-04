Tensiuni lângă Ucraina: Berlinul şi Parisul îndeamnă "la reţinere" Germania si Franta, care au un rol de mediator in tensiunile dintre Rusia si Ucraina, au lansat sambata un apel la "retinere" si "dezescaladare imediata" intre cele doua tari, declarandu-se "preocupate de numarul tot mai mare de incalcari ale incetarii focului", noteaza AFP.



Reafirmandu-si "sprijinul pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei", diplomatiile celor doua tari s-au aratat "preocupate de numarul tot mai mare de incalcari ale incetarii focului, in contextul in care situatia din estul Ucrainei s-a stabilizat din iulie 2020", potrivit unui comunicat comun.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

