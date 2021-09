Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de Externe l-a convocat marți pe ambasadorul Ucrainei, acuzand o tentativa a acestei țari de a bloca noul acord pe termen lung dintre Ungaria și Rusia privind aprovizionarea cu gaze naturale furnizate de Gazprom, semnat luni, scrie Reuters.

- Ungaria a acuzat luni Ucraina de amestec in afacerile sale interne dupa ce Kievul a criticat semnarea de catre autoritatile de la Budapesta a unui nou acord pe o durata de 15 ani de aprovizionare cu gaze naturale rusesti cu gigantul energetic Gazprom, relateaza Reuters. Acordul incheiat de Ungaria constituie…

- Preturile angro ale gazelor au crescut puternic in ultimele luni, odata cu redeschiderea economiilor dupa pandemia de Covid-19 si din cauza cererii mari de gaze naturale lichefiate din Asia, care au redus livrarile in Europa, provocand un deficit de dioxid de carbon in industria alimentara. Cele mai…

- Ungaria a convenit cu Rusia toate conditiile pentru un nou acord de aprovizionare cu gaze pe termen lung, care va intra in vigoare de la 1 octombrie 2021, a anuntat luni ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, informeaza Reuters. Peter Szijjarto a precizat ca acordul cu grupul rus Gazprom…

- „Se temeau unii ca «vom da» gazele romanesti in Ungaria, dar iata ca, de fapt, sunt sanse mari sa ajungem in situatia in care vom lua noi gaze de la vecinii unguri ca sa putem sa ne asiguram consumul intern. Securitatea energetica a Ungariei va depinde in urmatorii 15 ani de importurile de gaze naturale…

- Consultantul politic Miron Mitrea l-a nominalizat pe șeful statului, Klaus Iohannis, drept repetentul saptamanii pentru lipsa de reacție la provocarea venita din partea președintelui Ungariei, Janos Ader, care a asemanat ocuparea Crimeei de catre Rusia cu consființirea de catre Tratatul de la Trianon…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat luni pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca țara sa va ramâne un teritoriu de tranzit al gazelor catre Europa dupa finalizarea gazoductului Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania ocolind Ucraina, potrivit AFP.„Pentru noi, Ucraina…