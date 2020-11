Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Serbia și Muntenegru și-au expulzat ambasadorii pe fondul acutizarii conflictului dintre cele doua state, transmite AFP. Exectivul de la Podgorița il considera pe ambasadorul sarb...

- Lovitura pentru naționala de handbal feminin înainte de plecarea spre Danemarca, țara care va gazdui CE din luna decembrie. Crina Pintea, una dintre sportivele de baza, a fost depistata pozitiv la Covid-19. Conform gsp.ro, pe lânga Crina Pintea au mai ieșit pozitivi și doi masori…

- Nationala Romaniei a reusit sa urce sapte locuri in clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) pana pe pozitia 37, astfel ca se va afla in a doua urna valorica pentru tragerea la sorti a grupelor preliminare europene pentru Cupa Mondiala din 2022, potrivit site-ului FRF. Progresul reprezentativei…

- Patriarhul Serbiei Irineu a murit din cauza infecției cu Covid-19, anunțul fiind facut de președintele Aleksandar Vucic pe contul sau oficial de instagram, relateaza Reuters. „Am fost onorat sa te cunosc. Oameni ca tine nu pleaca niciodata cu-adevarat”, a scris președintele Serbiei, postarea fiind insoțita…

- Federatia internationala de lupte (UWW) a anuntat miercuri ca din cauza neindeplinirii unor cerinte de participare, editia 2020 a Campionatelor Mondiale de la Belgrad (12-20 decembrie) a fost anulata si inlocuita cu o Cupa Mondiala individuala ce va avea loc tot in Serbia, potrivit Agerpres.United…

- Mai multe tensiuni au avut loc, in aceste zile, in interiorul aliantei PNL-USR din cauza candidatului "de dreapta" la Primaria Sectorului 6, Ciprian Ciucu. In urma dezvaluirilor din presa referitoare la sponsorii campaniei electorale a lui Ciucu, conducerea partidului s-a aratat dezamagita, cerand…

- Potrivit datelor agregate de UNESCO, luni, 7 septembrie, la nivel global erau afectați 867 de milioane de elevi (49,6% din populația totala de elevi), iar in 49 de țari școlile erau in continuare inchise complet. La sfarșitul lunii aprilie, numarul total al elevilor afectați la nivel global era de…

- Italia a prelungit masura carantinei pentru romani. 14 zile in izolare! Decretul cu masuri anticontaminare impus de guvernul de la Roma in prima parte a lunii trecute și care ar fi expirat duminica a fost prelungit, cu mici modificari, pana la 30 septembrie. Astfel, romanii care ajung in Italia sunt…