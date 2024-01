Tensiuni între fermieri! ”Liderul cu cușmă de oaie”, tot mai contestat Unii fermieri incep sa se dezica de liderul Danut Andrus , politicianul botoșenean care iși face un partid. Danuț Andruș, barbatul care poarta cușma de oaie și care se afla in fruntea unui grup de protestatari fermieri, este tot mai criticat și dezaprobat de colegii sai. Unul dintre fermieri exprima nemulțumirea fața de numarul exagerat de revendicari prezentate autoritaților, afirmand ca este complet aberant sa abordezi guvernanții cu 76 de solicitari. Danuț Andruș, in calitate de reprezentant al fermierilor, raspunde cu argumentul ca acestea sunt doar 70 dintr-un numar mult mai mare de puncte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, Sistemul Informatic de Monitorizare Electronica este operaționalizat in județul Bacau, alaturi de Brașov, Caraș-Severin, Calarași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Satu Mare, Salaj, Teleorman, Vaslui și…

- Sudul Romaniei, cu exceptia Capitalei, ramane o Cenusareasa a castigurilor din salarii, in asteptarea baghetei fermecate, conform unui studiu amplu realizat de cea mai mare platforma de recrutare online din tara. Trei judete din sud-vestul tarii se afla in top 10 judete cu cele mai mici salarii in 2023.…

- ”Primele opt judete in ordinea nivelului de trai sunt conduse de o administratie liberala. Potrivit celui mai recent studiu care analizeaza situatia economica a judetelor Romaniei, in varful clasamentului PIB/cap de locuitor pe tara se afla judete conduse de un presedinte al CJ din partea PNL. Dupa…

- Potrivit ONRC , in Romania, in primele 11 luni din 2023 au fost radiate peste 60.000 de firme , mai putine fata de perioada similara a anului 2022. Un numar de 60.013 de firme au fost radiate la nivel national, in primele 11 luni din 2023, cu 8,38% mai putine comparativ cu perioada similara a anului…

- El a derulat o activitate literara intensa, creand texte lirice sub pseudonimul C.M. Blond, la Tecuci, Botosani, Constanta, Craiova, Bucuresti, Bazargic El a murit la Bazargic, pe 20 mai 1929 Constantin Muche este originar din municipiul Tecuci, judetul Galati. S a nascut in data de 24 noiembrie 1878,…

- Politistii de la Serviciul Economic Neamt efectueaza, marti dimineata, 46 de perchezitii in 13 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de obtinere ilegala de fonduri, cu un prejudiciu de peste patru milioane de lei. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), perchezitiile…

- Un numar de 78 de cazuri confirmate si 16 probabile cu infectie cu virusul West Nile s-au inregistrat de la inceputul perioadei de supraveghere a acestei boli (6 iunie) si pana joi, a informat Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, au fost inregistrate 11 decese in judetele Bihor…

- A total of 78 confirmed and 16 probable cases of West Nile virus infection have been recorded since the beginning of the surveillance period (June 6) and until Thursday, the National Institute of Public Health (INSP) informed. According to the INSP, 11 deaths have been recorded in the counties of…