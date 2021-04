Tensiuni în creștere pe relația Rusia-Ucraina: FSB a arestat un diplomat ucrainean în Sankt Petersburg Serviciul de securitate rus FSB l-a arestat pe diplomatul ucrainean Oleksandr Sosoniuk în Sankt Petersburg, a anunțat FSB, citat de Interfax și Reuters.



Potrivit FSB, Sosoniuk a încercat sa obțina informații clasificate din bazele de date al forțelor de ordine și de securitate ruse.



Diplomatul ucrainean a fost ridicat în timpul unei întâlniri de vineri cu un cetațean rus, noteaza Associated Press.



Ministerul ucrainean de externe nu a raspuns, în prima faza, la solicitarile de a comenta situația.



