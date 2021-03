Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a susțin cauza reinființarii echipei FC Brașov, fara, insa, a se recurge la desființarea formației de fotbal seniori Corona Brașov, fostul mare fotbalist brașovean Marian Ivan, prezent la finalul saptamanii in ședința de Consiliu Local care a hotarat soarta fotbalului brașovean pentru urmatoarele…

- Primaria Brașov vrea sa desființeze secția de fotbal seniori a Clubului Municipal Corona. Primarul USR susține ca secția a fost inființata doar pentru a satisface orgoliile politice și inghite sume importante de bani de la buget. Reprezentanții PNL și PSD se opun ideii și vor dezbatere, transmite…

- Intr-o ședința de indata care a avut loc mai devreme, consilierii locali au decis sa NU desființeze echipa de fotbal seniori de la Corona Brașov, proiect propus de primarul Allen Coliban. Au existat 15 voturi PENTRU și 12 IMPOTRIVA. Declaratții din ședința de indata, mai jos: Marian Ivan: Reprezint…

- Allen Coliban (41 de ani), primarul municipiului Brașov, a anunțat ca susține desființarea secției de fotbal seniori a clubului Corona, acest subiect urmand a fi supus votului in ședința Consiliului Local de astazi. Orașul Brașov are in acest moment doua echipe care se lupta pentru promovarea in Liga…

- Marian Ivan, fostul capitan al echipei FC Brașov, nu crede in soluția desființarii unei echipe, fie ea și Corona Brașov, pentru a sprijini crearea unei echipe reprezentative a Brașovului. El ne-a declarat, in aceasta dimineața, ca a vorbit cu zeci de foști fotbaliști de marca ai FC Brașov, care au facut…

- Grupul consilierilor locali ai PSD Brașov reacționeaza cu privire la proiectul de hotarare de pe ordinea de zi a ședinței de indata a Consiliului Local, conform caruia primarul Allen Coliban inițiaza desființarea echipei de seniori a clubului CSM Corona. „Atunci cand ni se va cere votul cu privire la…

- Viceprimarul Sebastian Rusu, care este și liderul consilierilor locali și președintele interimar al organizației municipale a PNL Brașov, a anunțat, astazi, ca aleșii locali liberali nu vor vota desființarea echipei Corona Brașov, așa cum dorește primarul USR Allen Coliban. Declarații pe scurt: „Ne…

