- Primarul PSD a ieșit in strada in incercarea de a le explica protestatarilor ca trebuie sa respecte legea. Edilul a fost la un pas sa fie linșat de oameni. Protestatarii au plecat cu utilajele in jurul localitații Afumați, in aceasta dupa-amiaza.Se circula bara la bara. Șoferii merg incet cu tractoarele…

- Blocada fermierilor și transportatorilor din Vama Siret a fost sparta in miez de noapte printr-o intervenție in forța. Blocada fermierilor și transportatorilor de la Vama Siret a fost sparta in mijlocul nopții printr-o intervenție in forța! 20 de mașini de poliție și jandarmi au fost mobilizate pentru…

- Zeci de soferi au ramas, in noaptea de marti spre miercuri, la Constanța fara permisele de conducere. Aceștia se indreptau catre protestul desfasurat la mai multe intrari in Portul Constanta și ar fi cazut in „cursa” intinsa de Poliție. Șoferii susțin pe retele de socializare ca ar fi fost dirijați…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…

- Este a treia zi de protest, iar fermierii incearca sa ajunga cu tractoarele și tirurile in Piața Victoriei. Sute de tiruri și tractoare se indreapra spre Bucuresti. Protestatarii au facut demersuri pentru realizarea cererii de protest pe care Nicușor Dan, Primarul general al Capitalei a oferit asigurari…

- In aceasta seara, George Simion, liderul AUR, a fost huiduit și criticat dur de catre protestatarii adunați in Chiajna, in cadrul manifestației ample a transportatorilor și fermierilor care zguduie Romania. Simion și-a facut apariția alaturi de o echipa de televiziune, insa a fost intampinat cu ostilitate…

- Dupa ce Romania s-a calificat la Euro 2024, premierul a spus ca este momentul ca academiile de fotbal sa primeasca sprijin din partea Guvernului. „Echipa Romaniei a reușit sa invinga aseara pe Arena Naționala și sa se situeze pe primul loc in grupa. Cred ca a venit momentul sa ne asumam ca și statul…