Mentionarea in mai multe mass-media oficiale chineze a unui presupus biolog elvetian cu numele Wilson Edwards, care critica politizarea pandemiei si folosirea acesteia impotriva Chinei, a provocat o mica disputa diplomatica intre Berna si Beijing, dupa ce s-a descoperit ca respectivul biolog de fapt nu exista, relateaza agentia EFE.

Ambasada Elvetiei la Beijing a transmis autoritatilor chineze o nota in care cere retragerea tuturor stirilor care-l mentionau si publicarea unei corecturi. ''Il cautam pe Wilson Edwards, presupusul biolog citat in presa si social media chineze in ultimele…