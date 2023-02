Alianta Nord-Atlantica a exprimat preocupari, vineri, in legatura cu nerespectarea de catre Rusia a obligatiilor asumate prin Noul Tratat de Reducere a Armamentului Strategic (Noul START), in conditiile in care Moscova si Washingtonul se acuza reciproc de lipsa inspectiilor, informeaza MEDIAFAX.

