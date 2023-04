Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat ca a respins o incercare ucraineana de patrundere ”ilegala” pe teritoriul rus, in regiunea Briansk, la zece zile dupa de a anuntat un incident similar, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Intrusul a explodat pe o linie de protectie minata, creata de fortele armate ruse cu scopul de…

- Rusia sau elemente proruse se afla probabil in spatele scurgerii pe social media a mai multor documente militare clasificate ale SUA despre razboiul din Ucraina, ajutorul militar occidental oferit acestei tari si pregatirea asteptatei contraofensive ucrainene, au declarat vineri agentiei Reuters oficiali…

- Trupele ruse au impușcat un prizonier de razboi ucrainean neinarmat dupa ce acesta a spus „Glorie Ucrainei”, potrivit unei inregistrari video a presupusei execuții și afirmațiilor facute de Andrii Yermak, șeful biroului președintelui Ucrainei, scrie Ukrainska Pravda . Imaginile care surprind ceea ce…

- Fosta republica sovietica Belarus isi va extinde legislatia penala pentru a permite aplicarea pedepsei cu moartea pentru functionarii publici si personalul militar pentru „inalta tradare”, informeaza marti dpa. Parlamentul de la Minsk a votat in lectura finala un proiect de lege in acest sens, a anuntat…

- Belarusul a afirmat marti ca exista o grupare semnificativa de trupe ucrainene masate in apropierea granitei sale, avertizand ca aceasta constituie o amenintare pentru securitatea sa, transmite Reuters. ‘In prezent, o grupare semnificativa a armatei ucrainene este concentrata in imediata vecinatate…

- Marți, populatia din zona de coasta situata in apropiere de portul ucrainean Odesa a fost avertizata de oficialitatile militare in legatura cu minele navale care plutesc de-a lungul coastei Ucrainei, transmite Reuters . Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc de folosirea minelor navale in largul coastelor…

- „Portul Mariupol sub ocupatie arata exact asa. Nave scufundate, ruine si degradare completa", au scris autoritatile ucrainene pe canalul de Telegram, potrivit HotNews.ro.Consiliul Local a amintit ca portul maritim Mariupol a fost unul dintre cele mai mari din Ucraina, cu o capacitate de operare de aproape…

- Armata lui Putin și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei. Rusia a lansat vineri 71 de rachete care au țintit obiective strategice din mai multe zone ale țarii. A fost vizata regiunea Zaporojie, dar sirele au sunat și la Kiev, Odesa, Liov, Dnipro și Vinița.Orașul Melitopol, ocupat de Rusia, a fost…