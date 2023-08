Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Nicolae Stanciu a spart gheața in China! Ex-uniristul, primul gol stagional pentru campioana Wuhan Three Towns! Albaiulianul Nicolae Stanciu a spart gheața in China și a inscris primul sau gol stagional pentru campioana Wuhan Three Towns. Internaționalul roman in varsta de 30 de ani a deschis…

- Tenorul Ștefan von Korch continua parcursul istoric alaturi de Orchestra Reino de Aragon, intr-un turneu cu semnificatie speciala: China Tour 2023 este primul turneu al unei orchestre simfonice iberice in China si cel mai ambitios proiect al Orchestrei Reino de Aragon de pana acum, iar Stefan von Korch…

- Ianis Hagi (24 de ani) a tras tare la antrenamentele lui Rangers din presezon și managerul Michael Beale are o problema. „Atacantul roman ii poate face viața grea antrenorului, alaturi de jucatori ca Fashion Sakala, Rabbi Matondo și Tom Lawrance, in ciuda zvonurilor despre un eventual transfer”, scrie…

- Cosmin Moți (38 de ani), directorul tehnic de la Ludogorets, a analizat inceputul sub așteptari al sezonului pentru campioana Bulgariei, și a pus in garda jucatorii, anunțand posibile plecari. Dupa 9 ani ca jucator la Ludogorets, Moți s-a retras și a preluat alta poziție la club, aceea de director tehnic.…

- Romania's team ranked first among European countries and fourth in the ranking by nation, winning six medals at the International Mathematical Olympiad in Chiba, Japan."Five gold medals, one silver medal and a total of 208 points put Romania in the best position in the last 24 years, being surpassed…

- Stefan von Korch va fi singurul solist roman din turneul ce va reuni peste 60 de muzicieni sub bagheta reputatului dirijor Ricardo Casero Continue reading Tenorul Ștefan von Korch va fi singurul solist roman intr-un turneu international ce strabate China in aceasta vara at Tabu.

- Mihai Stoica a vrut sa aduca la FCSB un jucator din China. Managerul roș-albaștrilor a dezvaluit ca a renunțat la acest plan indrazneț, dupa ce s-a lovit de probleme serioase carora nu le-a gasit rezolvare: fotbaliștii din aceasta țara stau foarte rau la capitolul tehnica și in plus nici nu sunt foarte…

- Vaccinurile impotriva pestei porcine africane testate in Vietnam sunt aproape de aprobare, au anunțat cercetatorii. Este vorba despre o descoperire majora pentru combaterea unei boli care face ravagii in fermele de porci din intreaga lume.Pesta porcina africana a perturbat ani de zile piața globala…