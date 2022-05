Tenismen de la Roland Garros: Am fost destul de aproape de depresie

Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu, locul 63 WTA, s-a calificat in turul al treilea al turneului de la Roland Garros, dupa ce a invins-o cu scorul de 6-7 (3), 6-3, 6-4, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 31 WTA si cap de serie numarul 30.

- Alexander Zverev, care s-a calificat in turul al treilea al turneului de la Roland Garros dupa ce a salvat o minge de meci in fata argentinianului Sebastian Baez, a recunoscut ca si el se afla sub o mare presiune si ca se lupta sa faca fata acesteia

Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP si cap de serie numarul 5, s-a calificat, miercuri, in turul al treilea al turneului de la Roland Garros, conform news.ro.

- Sorana Cirstea (31 de ani) a abordat French Open 2022 cu rezultate foarte slabe pe zgura, suprafata pe care a inregistrat patru infrangeri la rand. Din pacate, situatia nu s-a imbunatatit, peste noapte, nici la Roland Garros.

- Irina Begu (31 de ani, locul 63 WTA) a invins-o pe italianca Jasmine Paolini (26 de ani, locul 55 WTA) cu scorul de 4-6 6-1 7-6 și s-a calificat in turul secund de la Roland Garros. Meciul a fost intrerupt in setul decisiv, luni seara, din cauza ploii.

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, locul 2 mondial si principal favorit, l-a invins cu 6-4, 6-2 pe britanicul Andy Murray (85 ATP) si s-a calificat in turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami, dotat cu premii totale de 8.584.055 de dolari, transmite AFP. Fii la curent cu cele…

- Alexander Zverev, numarul trei mondial, a vorbit despre incidentul de la turneul ATP Acapulco, acolo unde a dat cu racheta in scaunul arbitrului partidei de dublu la care lua parte și l-a jignit pe acesta. Germanul susține ca ceea ce a facut a fost "cea mai mare greșeala din viața lui și cel mai greu…