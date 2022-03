Stiri pe aceeasi tema

- Sergiy Stakhovsky (36 de ani, 233 ATP) s-a inrolat in armata Ucrainei saptamana trecuta, chiar inainte de invazia Rusiei. A dezvaluit ca a primit mesaje de susținere din partea lui Novak Djokovic (35 de ani, 2 ATP). Jucatorul ucrainean s-a aratat dezamagit de faptul ca Rafael Nadal (35 de ani, 4 ATP)…

- Jucatorul de tenis Novak Djokovic spune ca prefera sa rateze noi trofee decat sa fie obligat sa-si faca vaccinul impotriva COVID-19. Totusi, vedeta spune ca nu este antivaccinist, relateaza BBC. Djokovici a spune ca, in schimb, sutine dreptul oamenilor de a alege sa-si faca sau nu un vaccin. Intrebat…

- Daniil Medevedev, învins de Rafael Nadal în finala de la Australian Open, a facut o serie de declarații surprinzatoare la conferința de presa de dupa meciul de nu mai puțin de cinci ore și 24 de minute. Mesajul neașteptat al lui Daniil Medvedev:​Nu o sa explic exact de ce,…

- Spaniolul Rafael Nadal, 35 de ani, a caștigat duminica, 30 ianuarie, Australian Open 2021, dupa ce a trecut in finala de rusul Daniil Medvedev, a scris GSP.ro . Nadal a ajuns la 21 de turnee de Grand Slam caștigate și i-a depașit pe Roger Federer și Novak Djokovic, care au cate 20. Rafael Nadal, locul…

- Jucatorul sarb de tenis, Novak Djokovic, liderul ATP, a multumit, intr-un mesaj pe Instagram, tuturor celor care-l sustin, el fiind in continuarea izolat intr-un centru din Melbourne, alaturi de imigranti din diferite tari ale lumii, in asteptarea judecarii apelului depus de avocatii sai la decizia…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial in tenisul masculin, a contestat joi in justitie decizia autoritatilor australiene de a-i anula viza si de a-l expulza din tara. Tenismenul a reușit sa obtina o suspendare a acestei decizii si in consecinta nu va fi expulzat. Novak Djokovic va ramane pana luni la…

- Telenovela a luat sfârșit, iar Novak Djokovic va fi prezent la Australian Open. Liderul mondial a primit o scutire medicala și va putea juca la primul Grand Slam al anului.La puțin timp dupa aflarea veștii ca Djokerul se va afla la Melbourne acolo unde va încerca sa mai stabileasca un…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, fost nr.1 mondial, a indicat prezenta sa la Melbourne vineri pe Twitter, cu doua saptamani inainte de startul Australian Open, turneu pe care l-a castigat in 2009, informeaza Agerpres . Jucatorul de 35 de ani a postat o fotografie in care el apare pe un teren de la Australian…