- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, fosta numarul unu mondial, si-a amanat meciul de retragere pe care urma sa-l dispute in compania americancei Serena Williams, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat marti organizatorii, citati de agentia dpa. Wozniacki, campioana la Australian Open…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a privit partea plina a paharului dupa anularea editiei din acest an a turneului de la Wimbledon, afirmand ca in acest mod va fi campioana pentru doi ani, relateaza Reuters. ''Privesc cu optimism, deoarece acum voi fi campioana en…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a invins-o foarte greu pe tunisianca Ons Jabeur, cu 1-6, 6-2, 7-6 (7), miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari. Foto: (c) ALI HAIDER / AGERPRES FOTO…

- Novak Djokovic și-a îmbogațit impresionantul palmares cu al optulea trofeu la Australian Open și al 17-lea de Grand Slam din cariera. Dupa succesul de la Melbourne, sârbul a vorbit despre setea continua de victorii și a precizat ca are legatura cu copilaria grea pe care a avut-o. De asemenea,…

- Australianul Nick Kyrgios (24 de ani, 26 ATP) crede ca Ashleigh Barty (1 WTA) o va depași pe Simona Halep (3 WTA) in cursa pentru trofeul de la Australian Open. Simona Halep va juca in semifinalele Australian Open 2020 cu spanioloaica Garbine Muguruza (32 WTA, 26 de ani). Meciul are loc joi dimineața,…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, nr. 1 WTA, s-a calificat duminica in sferturile de finala ale Australian Open, primul Grand Slam al anului de la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Alison Riske, cap de serie 18, cu 6-3, 1-6, 6-4. In sferturi, Barty va juca cu cehoaica…

- Simona Halep a trait periculos finalul meciului cu Harriet Dart, din turul al doilea de la Australian Open, dupa ce britanica a revenit de la 1-5, câștigând trei game-uri la rând. Numarul 3 WTA a declarat ca îi place sa joace sub presiune, dar prefera sa termie meciurile atunci…

- Simona Halep a obținut o victorie complicata impotriva britanicei Harriet Dart, scor 6-2, 6-4, in turul secund la Australian Open. Mats Wilander, expertul Eurosport și caștigator de 7 turnee de Grand Slam, a analizat partida imediat dupa incheierea ei. „Simona a parut puțin agitata in unele momente,…