Grecul Stefanos Tsitsipas, nr. 5 mondial, si germanul Alexander Zverev, nr. 3 mondial, vor juca in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.744.165 de euro, dupa victoriile obtinute in sferturile de finala. Vineri seara, Tsitsipas a trecut in trei seturi, 6-3, 2-6, 6-4, de rusul Andrei Rublev (8 ATP), cap de serie nr.6, in timp ce Zverev, al doilea favorit si detinatorul titlului, a trecut in doua seturi, 6-3, 7-5, de canadianul Felix Auger-Aliassime (10 ATP), cap de serie nr.8. In cealalta semifinala se vor intalni sarbul Novak Djokovic, liderul mondial,…