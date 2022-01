Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat fara probleme in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe muntenegreanca Danka Kovinic cu 6-2, 6-1, sambata, in runda treia la Melbourne.Halep (30 ani, 15 WTA), cap de serie numarul 14, a castigat dupa doar 64 de minute. Pentru Halep a fost a opta victorie consecutiva din acest an, dupa titlul obtinut la Melbourne Summer Set 1. Ea are 14 victorii in ultimele sale 15 meciuri jucate. Inceputul meciului cu Kovinic (27 ani, 98 WTA) a fost unul echilibrat, adversara reusind sa castige…