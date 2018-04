Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep duce Romania direct in Grupa Mondiala, dupa un meci in care campioana a dat dovada de ambitie, semnand fara probleme punctul calificarii, potrivit ProSport. Numarul unu WTA a invins-o duminica pe Patty Schnyder (149 WTA) cu 6-2, 6-1, ducand la 3-0 scorul barajului de la Cluj-Napoca.…

- Irina Begu a fost inlocuita de Sorana Cirstea in meciul cu Viktorija Golubic din Fed Cup. Partida se va disputa doar daca Simona Halep pierde meciul cu Patty Schnyder. Romania conduce Elveția cu 2-0 dupa prima zi și mai are nevoie de o singura victorie pentru accederea in Grupa Mondiala Partida dintre…

- Heinz Guenthardt, capitanul nejucator al Elvetiei, a decis s-o trimita in teren pe veterana Patty Schnyder, 39 ani, in locul jucatoarei Timea Bacsinzky, pentru prima partida de simplu cu romanca Simona Halep, programata duminica de la ora 12,00 la Sala Polivalenta din Cluj Napoca, unde are loc meciul…

- Duelul dintre Romania si Elvetia din barajul pentru Grupa Mondiala din Fed Cup debuteaza acum cu meciul dintre Simona Halep (1 WTA) si Viktorija Golubici (115 WTA). Imediat dupa, Irina Begu (38 WTA) se va duela cu Timea Bacsinszky (46 WTA). LIVE TEXT: Simona Halep - Viktorija Golubic 0-1 0-1, Break…

- Simona Halep si Viktorija Golubic vor deschide sambata meciul de tenis Romania - Elvetia din barajul de promovare in Grupa Mondiala a Fed Cup, conform tragerii la sorti efectuata vineri de primarul Emil Boc la Hotel Platinia din Cluj Napoca. Irina Begu si Timea Bacsinzky vor juca in partida a doua de…

- Federația Romana de Tenis anunța echipa de Fed Cup care va intalni Elveția in meciul de play-off pentru Grupa Mondiala. Astfel, capitanul-nejucator Florin Segarceanu și antrenoarea Alina Tecșor-Cercel le-au nominalizat pe cele mai bune patru jucatoare de tenis din Romania in acest moment: Simona Halep…

