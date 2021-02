Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea slovena Tamara Zidansek, in urma unui voiaj lung si a doua saptamani de carantina la Melbourne, a parasit turneul de tenis Australian Open, primul Grand Slam al anului, dupa doar 81 de minute, dar premiul incasat, un cec de 100.000 de dolari australieni (77.000 dolari americani), compenseaza…

- Jucatorii care au sosit luna aceasta in Australia, in vederea participarii la primul turneu de Mare Slem al anului, au fost autorizati joi sa inceapa sa iasa din carantina in care s-au aflat timp de doua saptamani, in cadrul masurilor adoptate de organizatori pentru prevenirea raspandirii Covid-19,…

- Jucatorul britanic de tenis Andy Murray (123 ATP), fost lider mondial, va participa la un turneu challenger luna urmatoare, la Biella (Italia), dupa retragerea de la Australian Open, a anuntat Federatia italiana de tenis, scrie Reuters. Turneul indoor de la Biella, care va debuta pe 15 februarie, dotat…

- Numarul de cazuri pozitive de COVID-19 legate de turneul de tenis Australian Open a scazut de la noua la opt, dupa ce autoritatile au decis sa reclasifice un rezultat ca infectie anterioara, au transmis oficialii din sanatate, miercuri, citati de Reuters. ''Unul dintre cazuri a fost reclasificat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a declarat ca se simte pregatita mental pentru cele 14 zile obligatorii de carantina inaintea turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, relateaza Reuters. ''Stiu ca va fi dificil din punct de vedere mental, dar consider…

- Australianca Ashleigh Barty, nr. 1 WTA, va face pereche cu americanca Jennifer Brady in proba de dublu a turneului de tenis Australian Open, au anuntat miercuri organizatorii australieni, citati de Reuters. In acest an, la primul Grand Slam, Barty a facut echipa cu germanca Julia Georges, care intre…

- Campionul elvetian Roger Federer, nr. 5 mondial, a anuntat ca recuperarea lui dupa operatiile suferite la genunchiul stang necesita mai mult timp decat se astepta si nu este sigur ca va fi pregatit pentru a participa la turneul de tenis Australian Open, in care s-a impus de sase ori, ultima oara in…