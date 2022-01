Sase jucatoare romane de tenis vor participa la cele doua turnee WTA care vor debuta luni la Melbourne, fiecare dotat cu premii totale de 239.447 de dolari. La Melbourne Summer Set 1, Simona Halep este a doua favorita si va juca in primul tur contra unei adversare venite in calificari. Elena-Gabriela Ruse o va intalni in prima runda pe australianca Arina Rodionova, beneficiara unui wildcard. A treia romanca de pe tabloul principal este Jaqueline Cristian, care o va infrunta in primul tur pe Kaia Kanepi (Estonia). La Melbourne Summer Set 2, Sorana Cirstea a fost desemnata a cincea favorita si va…