Tenis: Novak Djokovic a debutat cu dreptul la Turneul Campionilor

Sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial in tenisul profesionist masculin, a debutat cu dreptul la Turneul Campionilor de la Londra, marea finala de sfarșit de sezon a circuitului ATP, spulberandu-l in doua seturi, 6-1, 6-1, pe croatul Marin Cilic (nr.9), in cursul unui meci disputat luni in cadrul Grupei A a competiției, care a durat doar 56 de minute.

Foto: (c) Han Yan/ XINHUA FLUX

Aceasta a fost cea de-a 28-a victorie consecutiva înregistrata în turneele indoor de Djokovic, care a mai facut un pas catre obiectivul sau, acela de a ramâne…