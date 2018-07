Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (28 WTA) a fost eliminata in turul al treilea al turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, vineri, dupa ce a fost invinsa de...

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams, locul 9 WTA, finalista anul trecut la Wimbledon, a parasit vineri din turul 3 turneul de pe iarba londoneza, fiind invinsa de olandeza Kiki Bertens (20 WTA) in trei seturi, 6-2, 6-7 (5-7), 8-6. Venus Williams, care are 38 de ani, a castigat de cinci ori…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, campioana en titre, a fost invinsa de belgianca Alison van Uytvanck cu 5-7, 6-2, 6-1, joi seara, in runda a doua a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Muguruza (24 ani), numarul trei mondial, a castigat greu primul set, cu 5-7,…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru, venita din calificari, a fost invinsa de americanca Venus Williams, a noua favorita, cu 4-6, 6-0, 6-1, miercuri, in runda a doua a turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Dulgheru (29 ani, 141 WTA), care a facut…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, numarul 8 in clasamentul WTA, s-a calificat in turul trei al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o miercuri in doua seturi, 6-3, 6-3, pe fosta numar 1 mondial, belarusa Victoria Azarenka. In runda urmatoarea, Pliskova o va intalni pe romanca…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, care revenea la All England Club dupa dupa editii ratate, a fost invinsa de compatrioata sa Vitalia Diatcenko (132 WTA), cu 6-7 (3/7), 7-6 (7/3), 6-4, marti seara, in prima runda a turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, Fostul…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, a cincea favorita, a fost invinsa surprinzator de germanca Tatjana Maria, cu 7-6 (7-3), 4-6, 6-1, luni, in prima runda a turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Svitolina (23 ani), care are 12 titluri WTA in…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, miercuri, pentru prima oara, in runda a treia a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de suedeza Rebecca Peterson cu 6-1, 6-2. Buzarnescu (30 ani, 33 WTA), cap de serie numarul 31, a incheiat conturile…