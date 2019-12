Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu a declarat, vineri seara, la Gala Tenisului Romanesc, ca ar fi foarte fericita sa participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor alaturi de cei mai buni sportivi ai lumii, scrie Agerpres. "Imi doresc foarte mult sa prind Jocurile Olimpice, este visul…

- Jucatoarea Simona Halep, prezenta vineri seara la Gala Tenisului Romanesc, a anuntat ca in anul 2020 nu va evolua pentru echipa Romaniei in Fed Cup pentru a se concentra pe participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo acolo unde spera sa castige o medalie. "Dupa discutii multe cu echipa, am ales Jocurile…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens, locul 9 in clasamentul WTA, a anuntat joi, dupa mai multe saptamani de ezitari, ca va participa la Fed Cup si la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo. "Am cantarit avantajele si dezavantajele, iar in final am decis sa joc pentru nationala Olandei atat la…

- Cozmin Gusa, presedintele Federatiei Romane de Judo, spune ca avem sportivi cu potential de a cuceri medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Intr-un interviu in care a facut bilanțul anului care se incheie, Gușa a vorbit și despre sportivi din alte domenii care au impresionat prin prestație.

- ROMANIA - RUSIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Romania va intalni Rusia in primul meci din a doua faza a CM de handbal feminin din Japonia. Intalnirea a fost posibila dupa ce Neagu a inscris golul decisiv in partida cu Ungaria si a adus calificarea selectionatei antrenate de Ryde. ROMANIA - RUSIA…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat, marti, la Cluj, ca in proba de dublu feminin de la Jocurile Olimpice de la Tokyo o va juca, cel mai probabil, alaturi de Irina Begu si a confirmat ca va participa la Turneul Campioanelor, scrie Agerpres.

- Jucatoarea thailandeza de badminton Ratchanok Intanon, nr. 5 mondial, una din sperantele tarii sale la o medalie la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo, a fost exonerata de acuzatiile de dopaj de catre Federatia internationala de badminton (BWF), relateaza AFP.

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, pentru AGERPRES, ca Romania are dreptul sa califice patru sportivi la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 ca urmare a regulilor privind dopajul, care sanctioneaza delegatiile in functie de