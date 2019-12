Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, nr. 3 mondial, va fi antrenata de belgianul Wim Fissette, cel care a colaborat in 2014 si cu romanca Simona Halep, relateaza L'Equipe. Osaka, castigatoare la US Open 2018 si Australian Open 2019, va fi antrenata de Wim Fissette, cel care in acest an a fost…

- Simona Halep s-a clasat pe locul 8 in ceea ce privește incasarile din tenis din anul 2019. Prima poziție este ocupata de jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, ierarhia fiind una comuna ATP+WTA.Rafael Nadal, caștigator la Roland Garros și la US Open, domina ierarhia caștigurilor din tenis in 2019,…

- Simona Halep și Bianca Andreescu au fost nominalizate de WTA pentru titlul de cea mai buna jucatoare a anului 2019. Alaturi de cele doua jucatoare au mai fost nominalizate și Ashleigh Barty, Naomi Osaka și Karolina Pliskova, potrivit Mediafax.Ashleigh Barty, in varsta de 23 de ani, este pe…

- TURNEUL CAMPIOANELOR. Ashleigh Barty, care si-a asigurat deja primul loc mondial la finalul anului, s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 28 de minute. Sportiva australiana a inregistrat in grupa doua victorii si o infrangere. La randul sau, cu trei esecuri, Kvitova a parasit turneul.…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens a invins-o pe australianca Ashleigh Barty, numarul unu mondial, cu 3-6, 6-3, 6-4, marti, intr-un meci din Grupa Rosie a Turneului Campioanelor, care are loc la Shenzhen (China). Bertens (27 ani, 10 WTA), care a inlocuit-o in ultimul moment pe japoneza Naomi…

- Romanca Simona Halep a urcat un loc, de pa sase pe cinci, in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, in timp ce jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a urcat de pe cinci pe patru si se afla pe cea mai buna pozitie din cariera.…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, detinatoarea trofeului, a devenit a saptea sportiva care si-a asigurat prezenta la Turneul Campioanelor, care va avea loc la Shenzhen (China), intre 27 octombrie si 3 noiembrie, potrivit site-ului WTA. Svitolina, care a cucerit trofeul la…

- Naomi Osaka (4 WTA) a devenit a cincea jucatoare calificata la Turneul Campioanelor dupa ce a invins-o, in sferturile de finala ale turneului de la Beijing, pe Bianca Andreescu, cu scorul de 5-7, 6-3, 6-4, relateaza mediafax.Naomi Osaka a depașit baremul de 4525 de puncte și a strans un total…