- RESPECT \uD83E\uDD17Feel better soon, @RafaelNadal! #USOpen pic.twitter.com/kho1G073cM— ATP World Tour (@ATPWorldTour) September 7, 2018Momentul în care del Potro îl aplauda pe Rafael Nadal:\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F for a [email protected] always…

- Tenismanul argentinian Juan Martin del Potro s-a calificat vineri in finala US Open, prima sa finala de Grand Slam la 9 ani dupa succesul sau de la Flushing Meadows, in contextul in care in 2015 a fost la un pas sa renunte la tenis din cauza problemelor persistente la incheietura mainii, relateaza…

- La primele trei turnee de Grand Slam ale anului, Simona Halep a jucat o finala la Australian Open, s-a impus la Roland Garros si a fost eliminata in turul al treiela la Wimbledon. Cea mai buna performanța a Simonei Halep la US Open este o semifinala, jucata in 2015. Simona Halep nu i-a convins…

- UPDATE: Serena Williams - Julia Goerges este a doua semifinala de la Wimbledon 2018. Williams a trecut cu 3-6, 6-3, 6-4 de Camila Giorgi, iar Goerges de Kiki Bertens, 3-6, 7-5, 6-1. Angelique Kerber a ajuns la saptea semifinala din cariera, a treia la Wimbledon. Germanca este castigatoare…

- Simona Halep este prima jucatoare din top 10 WTA care pierde in fața unei jucatoare fara experiența la turneul de la Wimbledon din ultimii 10 ani. ”Nu voi gasi scuze pentru acest meci, ea a meritat sa caștige, dar totuși sunt trista pentru mine”, a spus Simona. ”Cu siguranța, am dat tot ce am…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, cap de serie 4, campioana de la US Open, a fost eliminata inca din primul tur al turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, dupa ce a fost invinsa luni de croata Donna Vekic cu 6-1, 6-3. Stephens, care nu a jucat niciun turneu…

- Perechea romano-britanica Mihaela Buzarnescu/Heather Watson a fost invinsa de cuplul cuplul Alicja Rosolska (Polonia)/Abigail Spears (SUA), cu 6-3, 7-6 (5), duminica, in finala probei de dublu din cadrul turneului WTA de tenis pe iarba de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de…

- Simona Halep s-a intors acasa, dupa ce a cucerit, la Paris, primul sau titlu de Grand Slam. Intampinata la Salonul Oficial de la Aeroportul Henri Coanda de ministrul sportului, Ioana Bran, si de presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, impreuna cu peste 100 de jurnalisti, Simona coborat…