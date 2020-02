Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Elena Gabriela Ruse (166 WTA) a declarat, sambata seara, intr-o conferinta de presa, ca se bucura ca a avut ocazia de a juca in meciul decisiv al intalnirii de Fed Cup cu Rusia si a precizat ca echipa Romaniei a fost foarte aproape sa produca surpriza si sa se califice la turneul…

- Jaqueline Cristian (197 WTA) a castigat punctul care tine echipa de Fed Cup a Romaniei in cursa pentru turneul final de la Budapesta. Aflata la debutul sau in competitia pe natiuni din tenisul feminin si abia ajunsa intre primele 200 de jucatoare ale lumii, mezina echipei lui Florin Segarceanu a invins…

- Jaqueline Cristian (197 WTA) a produs surpriza la Fed Cup. Jucatoarea in varsta de 21 de ani a inlocuit-o pe Gabriela Ruse (166 WTA) in meciul al patrulea și a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova (38 WTA), in doua seturi, scor 7-5, 6-3, restabilind egalitatea in duelul Romania

- Jaqueline Cristian (197 WTA) a castigat punctul care tine echipa de Fed Cup a Romaniei in cursa pentru turneul final de la Budapesta. Aflata la debutul sau in competitia pe natiuni din tenisul feminin si abia ajunsa intre primele 200 de jucatoare ale lumii, mezina echipei lui Florin Segarceanu a invins…

- Jucatoarea de tenis Jaqueline Cristian va evolua in locul Gabrielei Ruse pentru echipa Romaniei in ultimul meci de simplu cu Rusia, din play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, sambata, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Rusia conduce cu 2-1 dupa primele trei meciuri de simplu. Jaqueline Cristian (197…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, este de neoprit la Australian Open. Romanca s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de la Melbourne , dupa ce a dispus in doua seturi de estoniana Anett Kontaveit, cap de serie numarul 28, cu scorul de 6-1, 6-1. Halep (28 ani), a patra…

- Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a nominalizat urmatoarele jucatoare pentru intalnirea cu Rusia din Grupa Mondiala a „Fed Cup: Ana Bogdan (98 WTA), Irina Bara (160 WTA), Gabriela Ruse (183 WTA), Raluca Olaru (48 WTA la dublu) si Jaqueline Cristian (209 WTA),…

- Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei de Fed Cup a României, a convocat urmatoarele jucatoare pentru întâlnirea cu Rusia din Grupa Mondiala a Fed Cup by BNP Paribas: Ana Bogdan (98 WTA), Irina Bara (160 WTA), Gabriela Ruse (183 WTA), Raluca Olaru (48 WTA la dublu) și…