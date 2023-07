Podiumul probei de dublu mixt la Under-19 a fost integral romanesc, sambata, la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori U15 si U19 de la Gliwice (Polonia), anunța Agerpres.

Medaliile de aur au fost obtinute de perechea Darius Movileanu/Elena Zaharia, dupa ce o victorie cu 3-0 in fata cuplului Eduard Ionescu/Ioana Singeorzan, medaliat cu argint. O medalie de bronz a fost castigata de Andrei Istrate si italianca Nicole Arlia, invinsi in semifinale de Darius Movileanu/Elena Zaharia cu 3-0. In cealalta semifinala, Eduard Ionescu si Ioana Singeorzan au trecut de polonezii Marcel Blaszczyk/Zuzanna…