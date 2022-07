Tenis de masă: România a cucerit zece medalii la Europenele de cadeţi şi juniori Romania a cucerit nu mai putin de zece medalii la Campionatele Europene de tenis de masa pentru cadeti si juniori de la Belgrad, sase de aur, una de argint si trei de bronz. Bilantul cel mai bogat l-au reusit juniorii (U19), cu patru medalii de aur, una de argint si trei de bronz, in timp ce la cadeti (U15) am obtinut doua medalii de aur, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa. Eduard Ionescu a castigat medalia de aur la simplu juniori, dupa ce a trecut in semifinale de Darius Movileanu (medaliat cu bronz) cu 4-1, iar in finala l-a invins pe polonezul Maciej Kubik cu 4-1. La dublu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

