Stiri pe aceeasi tema

- Bernadette Szocs s-a calificat, sambata, in semifinalele turneului Europa Top 16, de la Montreux (Elvetia). Szocs, principala favorita a competitiei, a dispus in optimi de portugheza Jieni Shao cu 4-1 (11-5, 9-11, 12-10, 11-8, 11-8), iar in sferturi a trecut, la mare lupta de poloneza Natalia…

- Jucatoarea de tenis de masa Elizabeta Samara s-a calificat, sambata, in sferturile de finala la Europa Top 16. Samara a invins-o in optimi pe Barbora Balazova (Slovacia), scor 4-2 (10-12, 11-4, 11-6, 5-11, 15-13, 11-9), scrie news.ro. In faza sferturilor de finala, Elizabeta Samara…

- Bernadette Szocs a inceput cu dreptul concursul la Europa Top 16. Ea a invins-o, sambata, pe portugheza Jieni Shao cu 4-1 (11-5, 9-11, 12-10, 11-8, 11-8). In meciul cu portugheza Jieni Shao, Bernadette Szocs a inceput perfect cu set castigat, apoi a oprit la timp ripostele adversarei de-a lungul seturilor. …

- Bernadette Szocs si-a respectat statutul de favorita si a inceput cu dreptul concursul la Europa Top 16, sambata, ea invingand-o pe portugheza Jieni Shao. In meciul cu portugheza Jieni Shao, Bernadette Szocs a inceput perfect cu set castigat, apoi a oprit la timp ripostele adversarei de-a…

- Componentele lotului național feminin, Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, sunt la startul ediției cu numarul 53 a Europa Top 16. Intre 20-21 ianuarie, tricolorele joaca pentru trofeul european major, in sala din Montreux, Elveția. Miza acestei ediții o reprezinta și calificarea la Cupa Mondiala,…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse (128 WTA) a obținut sambata noaptea accesul pe tabloul principal al turneului de tenis de la Auckland (Noua Zeelanda), dupa ce a invins-o in ultimul tur al calificarilor pe germana Jule Niemeier (165 WTA).

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs a fost invinsa de chinezoaica Xingtong Chen, numarul sase mondial, cu 3-2 (10-12, 11-9, 11-8, 10-12, 11-3), vineri, in optimile de finala ale Turneului Campioanelor, WTT Finals Women Nagoya 2023, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa.Bernadette…

- Romania a fost invinsa, marti, de Franta cu 8-5 si a ratat calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de tenis de masa pe echipe mixte, care are loc la Chengdu (China). Romania s-a clasat pe locul al treilea in grupa, in conditiile in care doar primele doua clasate, Japonia si Franta, au…