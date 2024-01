Tenis de masa Constanta: Elena Zaharia si Bianca Mei - Rosu, campioane europene. Camelia Mitrofan, vicecampioana continentala (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Mei-Rosu si Elena Zaharia au castigat, duminica, medalia de aur la dublu feminin la Campionatul European U21 la tenis de masa. Camelia Mitrofan a obtinut argintul."Podium istoric in proba de dublu feminin, la Campionatul European U21! Bianca Mei-Roșu și Elena Zaharia au devenit impreuna campioane…

- Sportivele din Constanta si au asigurat deja medalii la Campionatul European Under 21, care se deruleaza in aceasta perioada pana pe 28 ianuarie 2024 la Skopje, in Macedonia de Nord, iar reprezentantii Romaniei au evolutii de top. Elena Zaharia CSM Constanta , Bianca Mei Rosu LPS "Nicolae Rotaruldquo;…

- Campionatul European Under 21 la tenis de masa se deruleaza in aceasta perioada pana pe 28 ianuarie 2024 la Skopje, in Macedonia de Nord, iar in cursa pentru medalii s au inscris si sportive de la Constanta, Elena Zaharia CSM Constanta , Bianca Mei Rosu LPS "Nicolae Rotaruldquo; ndash; CSM Constanta…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elena Zaharia, legitimata la CSM Constanta, a realizat performanta de a incheia proba de simplu Under 19 a Campionatului Mondial de juniori din Slovenia cu medalia de argint, devenind astfel vicecampioana a lumii. Aflata pe locul 11 mondial, Elena Zaharia s a…

- Jucatoarea de tenis de masa Elena Zaharia, de la CSM Constanta, va lupta pentru titlul mondial la individual, la categoria Under 19, la intrecerea care se disputa in Slovenia Aflata pe locul 11 in lume, talentata sportiva constanteana s a calificat astazi in finala dupa ce a invins o in penultimul act…

- Jucatoarea de tenis de masa Elena Zaharia, de la CSM Constanta, isi continua evolutiile de top la Campionatul Mondial de juniori din Slovenia, astazi, 2 decembrie 2023, asigurandu si medalia de bronz in proba de simplu Under 19, a doua medalie a sa in intrecere, dupa bronzul de la echipe, la care a…

- La dublu feminin, sportiva de la CSM Constanta a facut pereche cu egipteanca Hana God.In proba de dublu feminin Under 19 a Campionatului Mondial de Tenis de Masa pentru Juniori de la Nova Gorica Slovenia , Elena Zaharia CSM Constanta a fost aproape de o noua medalie, dupa cea de bronz la echipe, la…

- Campionatul Mondial de tenis de masa pentru juniori se va disputa intre 26 noiembrie si 3 decembrie 2023, in Slovenia, la Nova Gorica, iar in probele Under 19 vor concur si doua constantence, Elena Zaharia CSM Constanta si Bianca Mei Rosu dubla legitimata la LPS Nicolae Rotaru si CSM Constanta . Elena…