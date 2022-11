Stiri pe aceeasi tema

Australia s-a impus sambata cu 2-1 in fata Marii Britanii si s-a calificat in finala competitiei feminine de tenis pe echipe Billie Jean King Cup, al carei turneu final ale loc la Glasgow.

Cehia a invins suprinzator vineri Statele Unite si s-a calificat in semifinalele competitiei feminine de tenis pe echipe Billie Jean King Cup, al carei turneu final ale loc la Glasgow, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Marea Britanie si Australia se vor infrunta in semifinalele competitiei feminine de tenis pe echipe Billie Jean King Cup, al carei turneu final ale loc la Glasgow, dupa victoriile categorice obtinute joi.

Jucatoarea estoniana de tenis Anett Kontaveit (4 WTA, principala favorita) s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 din capitala tarii sale, Tallinn, dotat cu premii totale de 203.024 de euro, dupa ce a trecut in doua seturi, in optimi, de cehoaica Tereza Martincova (75 WTA).

Jucatorul moldovean de tenis Radu Albot (91 ATP) s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Seul, dotat cu premii totale de 1.117.930 de dolari, dupa ce l-a eliminat in optimi pe americanul Steve Johnson (117 ATP) in doua seturi simetrice, 7-6 (7/3), 7-6 (7/3).

Selectionata Portugaliei a invins echipa Cehiei cu scorul de 4-0, sambata, in deplasare, intr-un meci din esalonul de elita al Ligii Natiunilor la fotbal.

Perechea Elizabeta Samara/Andreea Dragoman s-a calificat in finala probei de dublu feminin de la Campionatele Europene de tenis de masa individuale de la Munchen. Astfel, Romania va avea cu siguranta o medalie de aur la CE, potrivit news.ro.

Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu s-au calificat in finala probei de dublu mixt de la Campionatul European de tenis de masa individual seniori 2022, de la Munchen.