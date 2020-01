Tenis: Belgianca Elise Mertens a debutat cu dreptul la turneul de la Shenzhen (WTA)

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, s-a calificat in finala Turneului Campioanelor, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-2, 6-3, pe Karolina Pliskova din Cehia, in cea de-a doua partida din penultimul act al competitiei, disputata sambata la Shenzhen (China). Barty s-a…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu si-a anuntat, joi, retragerea de la Turneul Campioanelor la tenis, care are loc la Shenzhen (China), din cauza unei accidentari la genunchiul stang, potrivit WTA. ''Am facut un RMN joi pentru a verifica genunchiul dupa meciul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul cinci mondial, a fost invinsa de ucraineanca Elina Svitolina cu 7-5, 6-3, miercuri, intr-un meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor de la Shenzhen (China). Halep (28 ani) s-a inclinat dupa o ora si 39 de minute in fata detinatoarei titlului, care…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul trei mondial, a fost nevoita sa se retraga de la Turneul Campioanelor, care are loc la Shenzhen (China), din cauza unei accidentari la umarul drept, informeaza WTA.Osaka, invingatoare in meciul sau de debut contra cehoaicei Petra Kvitova (6 WTA), cu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a invins-o pe canadianca Bianca Andreescu in trei seturi, 3-6, 7-6 (8-6), 6-3, luni, intr-un meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor, care are loc la Shenzhen (China). AGERPRES (AS/editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Anda Badea)

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina a invins-o pe Karolina Pliskova (Cehia) cu 7-6 (12), 6-4, luni, in primul meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor, care are loc la Shenzhen (China). Svitolina, care a castigat anul trecut ultima editie a Turneului Campioanelor gazduita…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens, principala favorita a turneului WTA de la Linz (Austria), dotat cu premii totale in valoare de 250.000 de euro, a debutat cu dreptul la aceasta competitie, invingand-o in doua seturi, 6-4, 7-5, pe japoneza Misaki Doi, intr-o partida disputata joi, in prima…