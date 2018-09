Tendintele in machiaj de la New York Fashion Week

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby CS Navodari, din Divizia Nationala esalonul secund din Romania , a castigat al doilea turneu al intrecerii de rugby in 7, care s a disputat, sambata, la Galati.In competitie participa sase dintre cele 12 echipe din DNS, CS Navodari antrenori, Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase…

- Directorul general al companiei Crimean Sea Ports, Alexey Volkov, a declarat joi ca societatea pe care o conduce se asteapta sa deschida la toamna o linie de ferry boat care sa conecteze mai multe porturi din...

- Asocierea BRASIG Strabag-Swietelsky a fost desemnata castigatoare a procedurii de licitatie publica pentru modernizarea subsectiunilor Brasov - Apata si Cata - Sighisoara, aflate pe sectiunea Brasov - Sighisoara, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia trenurilor de calatori cu viteza…

- Daca credeai ca industria papetariei are sa dispara in urmatoarele decade, afla ca trendul acestui segment este unul ascendent. Desi cresterea inregistrata anual este de 10-15%, piata de distributie a produselor de birotica si papetarie business to business nu este neaparat racordata la schimbarile…

- Procentul de promovabilitate a fost imbunatațit cu aproape 2% in județul Bihor, de la 63.37% la 65.11%. „Potrivit rezultatelor in urma solutionarii contestatiilor, in Bihor au promovat un total de 2471 de elevi, din care 597 au avut medii intre 6-6.99, 682 elevi au avut medii intre…

- 15% dintre romani au practicat cel putin o data jocuri de noroc in ultimul an. Adica 2,4 milioane de persoane. Dintre acestia, o parte constinetizeaza ca aceste jocuri sunt pentru distractie si nu pentru a...

- Joi, 14 iunie, pe DN 1 in zona Biserica Calatorului, pe sensul de mers catre Brasov, a avut loc un accident rutier. Au fost doua autoturisme implicate, avand loc o lovire fata/spate. Dupa impact, o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Traficul a fost restricționat pe prima banda de deplasare,…