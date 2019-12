Stiri pe aceeasi tema

- Industria lemnului si industria mobilei sunt intr-o stare de criza, care se afla in plina evolutie, a atentionat, joi, in cadrul Forumului Padurilor, Industriei Lemnului si Economiei Verzi, Catalin Tobescu, presedintele Comunitatii Forestierilor - Fordaq. "Foarte multi antreprenori vor sa…

- Productia agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 434,3 miliarde de euro in 2018, cu 0,6% mai mare decat in 2017, statele membre cu cea mai mare productie agricola totala fiind Franta (77,2 miliarde de euro sau 18% din totalul UE), Italia (56,9 miliarde euro sau 13%) si Germania (52,7 miliarde…

- Romania a raportat o producție foarte mica de lumanari, de 848.311 euro in 2018, o valoare de aproape 700 de ori mai mica decat cea a Poloniei, care a ajuns la 619 milioane de euro, cea mai mare din Uniunea Europeana, potrivit datelor Eurostat publicate vineri.In total, Uniunea Europeana a…

- Preturile locuintelor au crescut, in perioada 2010 – 2018, cu 16% in Uniunea Europeana si cu 12% in zona euro, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . In randul statelor membre UE, in perioada 2010 – 2018, cel mai semnificativ avans s-a inregistrat…

- Peste 10 milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile din Romania in primele sase luni din acest an, cei mai multi venind si plecand dinspre si spre Marea Britanie, Londra – Luton, Italia, Milano-Bergamo si Germania – Munchen, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS),…

- Romania a exportat, in primele sase luni din 2019, animale vii in suma de 205,9 milioane de euro, cu 10,1% mai mult comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform anuntate de Institutul National de Statistica. Importurile de animale vii au fost de 100,6 milioane de euro (plus 6,8%), rezultand…