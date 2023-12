Stiri pe aceeasi tema

- Erik ten Hag, managerul lui Manchester United, le-a ținut jucatorilor un discurs motivațional in pauza meciului cu Aston Villa (3-2), cand echipa era condusa cu 2-0. „Continuați sa credeți și sa faceți ceea ce am facut și pana acum. Trebuie sa punem mai multa presiune”, a cerut tehnicianul olandez.…

- Nottingham Forest a obtinut o victorie surprinzatoare marti, in prologul etapei a 18-a din Premier League, dupa ce a invins in deplasare, cu 3-1, pe Newcastle United. Gazdele au deschis scorul, in minutul 23, din penalty, prin Alexander Isak, insa „padurarii” au marcat trei goluri prin Chris Wood (45+1,…

- Premier League nu ia pauza nici pe perioada Sarbatorilor de iarna, o tradiție la care britanicii țin de decenii bune. Pentru britanici, aceste zile sunt și un motiv de sarbatoare fotbalistica, de care profita oameni din toate colțurile lumii.

- Echipa engleza FC Liverpool a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Manchester United, in etapa a 17-a din Premier League.Echipa condusa de Jurgen Klopp nu a putut marca in partida de pe Anfield, cu Manchester United, si Northwest Derby s-a terminat 0-0, dupa…

- Manchester United a fost invinsa acasa surprinzator de Bournemouth, 0-3, in etapa a 16-a din Premier League, intr-o partida disputata sambata seara, conform Agerpres.Pe Old Trafford, oaspetii au marcat prin Dominic Solanke (5), Philip Billing (68) si Marcos Senesi (73), Bournemouth avand patru victorii…

- ​Aston Villa iși continua sezonul fantastic sub comanda lui Unai Emery, dupa ce sambata seara a trecut cu scorul de 1-0 de Arsenal. Cu aceasta victorie, Villa s-a apropiat la doar doua puncte de liderul Liverpool.

- Manchester United a pierdut cu Newcastle, scor 0-3, in optimile Cupei Ligii Angliei, chiar pe Old Trafford. United merge din umilința in umilința. Dupa 0-3 cu Manchester City in weekend, in Premier League, tot pe Old Trafford, elevii lui Ten Hag au pierdut acum și cu Newcastle. „Coțofenele” și-au luat…

- Michael Owen (43 de ani), fost atacant la Real Madrid, Liverpool și Manchester United, e in prezent analist TV, insa fiica lui l-a depașit cu mult in celebritate. Gemma Owen a participat la Insula Iubirii in 2022 și a devenit intre timp mult mai celebra decat tatal ei. Ea are aproximativ 2 milioane…