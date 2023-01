Temperaturile oceanelor au atins un nivel maxim record în 2022 Temperaturile oceanelor au atins un nivel maxim record in 2022, crescand pentru al saptelea an consecutiv, in timp ce Mediterana a fost marea cu cel mai rapid ritm de incalzire, factori care amplifica riscul de fenomene meteorologice extreme, conform unui studiu publicat in jurnalul Advances in Atmospheric Science, a relatat ANSAmed, potrivit Agerpres. Studiul a fost condus de Academia de Stiinte din China, cu contributia cercetatorilor italieni de la Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (Ingv) si de la Agentia nationala pentru tehnologii noi, energie si dezvoltare economica sustenabila… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

