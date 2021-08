Temperaturi sufocante, luni și marti, anunță meteorologii Atentionarea Cod galben care vizeaza val de caldura, canicula si disconfort termic accentuat intra in vigoare de luni, afectand cea mai mare parte a tarii. Valul de caldura se va intensifica si va cuprinde luni cea mai mare parte a tarii, iar marti va persista in regiunile sudice, centrale si estice. Local va fi canicula, […] The post Temperaturi sufocante, luni și marti, anunța meteorologii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

