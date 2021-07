Temperaturi specifice pentru această perioadă Marți, cerul va fi mai mult senin. Soarele va rasari la ora 05:43. Temperaturile vor crește pe timpul nopții. Peste zi, atmosfera este caracteristica pentru luna lui cuptor și va continua sa se incalzeasca, astfel ca indicele de temperatura-umezeala va atinge pragul de 80 de unitați. Vantul va sufla cu unele intensificari in zonele montane inalte. Soarele va apune la ora 21:22. Valorile minime se vor inregistra intre 15 și 19 grade, iar cele maxime intre 28 și 30 de grade. Miercuri, temperaturile vor continua sa creasca. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

