- Vremea s-a racit la munte, iar in rest a fost mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Temporar s-au semnalat precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost 5 l/mp, la Cavnic. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari…

- Vremea a fost inchisa duminica și s-a racit fața de ziua precedenta. Izolat s-a semnalat ceața. Vantul a suflat in general slab, cu intensificari trecatoare in zona montana inalta de pana la 50 km/h, la Vf. Iezer. Cel mai rece a fost la Ocna Șugatag și Cavnic -7 grade. Carosabilul sectoarelor de drumuri…

- Vremea a fost predominant frumoasa in zonele de deal si de munte unde cerul a fost mai mult senin. In zonele joase, izolat s-a semnalat ceata asociata cu depunere de chiciura. Vantul a suflat in general slab cu intensificari trecatoare in zona montana inalta, 50 km/h la Vf. Iezer). Cel mai rece a fost…

- Vremea a fost luni, 13 ianuarie, apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Vantul a suflat in general slab. Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri naționale este curat și umed, excepție DN18 la Borșa,unde este parțial umed.…

- Vremea a fost rece, geroasa dimineata si noaptea. Cerul a fost mai mult senin. Vantul a suflat in general slab. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapus -13 grade Celsius. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice din judet este partial umed. Nu sunt probleme in trafic. Angajatii sectiei…

- Vremea a fost rece, izolat geroasa in noaptea de duminica spre luni. Cerul a fost mai mult noros duminica, 5 ianuarie, variabil noaptea. Local a nins slab. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 4.3 l/mp la Moisei. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in in zona montana…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cel mai rece a fost in noaptea de Revelion la Cavnic si Ocna Sugatag – 3 grade. Vantul a prezentat intensificari temporare, iar pe creste a spulberat zapada. Sectoarele de drumuri publice din judet au carosabilul curat si uscat. Sunt tronsoane…

- Cerul a fost luni temporar noros și izolat in cursul zilei și nopții a plouat. Vantul a prezentat intensificari in zona montana inalta. Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna pe drumurile publice din județ. Carosabilul sectoarelor de drumuri naționale este curat și umed. Cerul este acoperit,…