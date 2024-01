Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada la nivelul intregii țari, spun meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) in prognoza pentru perioada 15 ianaurie – 12 februarie. Saptamana 15 – 22 ianuarie Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile sud-estice, iar in […] Articolul Temperaturi mai ridicate decat cele specifice in luna februarie. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .