Temperaturi de PRIMĂVARĂ, de Crăciun. Anunțul făcut de ANM Vremea se mentine calda pentru data din calendar, iar de sarbatori cresterea temperaturilor va fi si mai accentuata. Conform meteorologilor, vremea se strica in weekend. "Nici in perioada urmatoare nu vor fi temperaturi foarte coborate. Ziua, valorile termice urca pana la 7-8 grade. Cerul va continua sa fie acoperit de nori in cea mai mare parte din tara. De sarbatori, e posibil sa asistam la o crestere a valorilor termice pe fondul unei circulatii a aerului mai alerte si apare si soarele. Exista probabilitatea sa fie si precipitatii de Craciun", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

