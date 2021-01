Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a intrat sub cod galben de ger. Noaptea trecuta s-au inregistrat pina la minus 11 grade Celsius la Briceni, minus noua la Soroca, cite minus sapte - la Balti, Leova si Cahul. In Capitala au fost in jur de sase grade sub zero. Serviciul Hidrometeorologic de Stat sustine ca temperaturile…

- Meteorologii au emis cod galben de schimbarea brusca a temperaturii. Avertizarea intra in vigoare sambata si va fi valabila pana in data de 19 ianuarie. Noaptea se anunta intre minus 10 si minus 15 grade Celsius, iar ziua sunt anuntate pana la minus 10 grade.

- CHIȘINAU, 9 ian - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pentru astazi temperaturi de +1..+4 grade in nordul țarii, +2..+5 grade in centrul republicii și +3..+6 grade la sud. Vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala. © Screenshot…

- CHIȘINAU, 4 ian - Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +5..+8 grade in nordul țarii și precipitații slabe, +6..+9 grade vor fi in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +10 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab din sud-est. Presiunea atmosferica…

- CHIȘINAU, 22 dec - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru urmatoarele zile precipitații ușoare sub forma de lapovița in special in nordul țarii. Maine temperatura aerului pe timp de zi va fi de 0...+5 grade Celsius. Iar noaptea va oscila intre - 3..+2 grade. ©…

- Vremea va deveni mai blanda FOTO: Arhiva/ ISU Vremea va fi mai calda decât în mod normal în aceasta saptamâna, în majoritatea regiunilor tarii, în timp ce probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata în perioada 9 - 15 decembrie, arata prognoza…

- CHIȘINAU, 16 nov – Sputnik. Luni, 16 noiembrie, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta. © Sputnik / Алексей БушкинUrda: Ce se intampla in organismul tau cand o consumi Cerul va fi noros, fara precipitații esențiale. Noaptea și dimineața,…

- CHIȘINAU, 20 oct – Sputnik. Vreme frumoasa, dar racoroasa - aceasta este prognoza meteorologilor pentru marți, 20 octombrie. Potrivit lor, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Vom avea parte de vreme insorita, fara precipitații și fara vant puternic.…