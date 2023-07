Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar pe 13 intervale de cale ferata de pe raza Regionalelor CF Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi si Brasov se desfasoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulatie a trenurilor, din cauza temperaturilor ridicate inregistrate la nivelul sinei, informeaza CFR SA. ‘Pe raza Regionalelor…

- ”Pe raza Regionalelor Galati si Iasi circulatia feroviara se desfasoara in conditii normale, fara limitari de viteza la aceasta ora, iar pe raza Regionalelor Constanta si Brasov s-au introdus limitari de viteza doar pe cate un interval CF, si anume intre Tandarei si Movila (SRCF Constanta), respectiv…

- Traficul feroviar se desfasoara cu restrictii de viteza, marti, pe tronsoane din Regionalele Bucuresti, Craiova, Timisoara si Cluj, masura fiind implementata pentru circulatia trenurilor in conditii de siguranta, anunta CFR Sa. In intervalele orare in care temperatura in sina depaseste 50 de grade viteza…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca la aceasta ora traficul feroviar pe anumite intervale de cale ferata de pe raza Regionalelor CF Bucuresti, Craiova, Timisoara si Cluj se desfasoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulatie a trenurilor, din cauza temperaturilor…

- ”In prezent avem 19 magazine, cel mai recent a fost deschis anul acesta, in Craiova, intr-o zona unde nu operam niciun magazin. Planul este sa dezvoltam reteaua, in zonele in care nu suntem prezenti. Vrem sa fim prezenti pe toata suprafata tarii”, a spus Cristina Ivasuc, director general al Sabon Romania,…

- Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu afirma ca "soluția, azi, este ca de maine parinții sa iasa masiv in strada, cel puțin in București, Timișoara, Cluj, Iași, Craiova, Brașov".

- Ciclonul din Mediterana care a lovit Europa ajunge si in Romania. Meteorologii anunta ploi abundente, dar si temperaturi de pana la 28 de grade. Cald si frumos luni, vreme de plimbare și la malul marii, unde vor fi 17-18 grade. Nu ploua in sud-estul țarii și temperaturile sunt destul de ridicate, potrivite…