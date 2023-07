Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar pe 13 intervale de cale ferata de pe raza Regionalelor CF Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi si Brasov se desfasoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulatie a trenurilor, din cauza temperaturilor ridicate inregistrate la nivelul sinei, de 50 de grade Celsius, informeaza…

- ”Pe raza Regionalelor Galati si Iasi circulatia feroviara se desfasoara in conditii normale, fara limitari de viteza la aceasta ora, iar pe raza Regionalelor Constanta si Brasov s-au introdus limitari de viteza doar pe cate un interval CF, si anume intre Tandarei si Movila (SRCF Constanta), respectiv…

- Traficul feroviar se desfasoara cu restrictii de viteza, marti, pe tronsoane din Regionalele Bucuresti, Craiova, Timisoara si Cluj, masura fiind implementata pentru circulatia trenurilor in conditii de siguranta, anunta CFR Sa. In intervalele orare in care temperatura in sina depaseste 50 de grade viteza…

