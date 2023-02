Temperaturi de până la -20 de grade. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni Vremea va fi geroasa in toata țara in aceasta saptamana, cu temperaturi minime care vor atinge minus 18 – minus 20 de grade. Din 12-13 februarie insa se va incalzi semnificativ, iar temperaturile vor ajunge la 10-11 grade, conform meteorologilor. Admnistrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza pentru perioada 6-19 februarie: BANAT Pana spre finalul primei saptamani, va persista valul de frig, cu valori termice care se vor situa chiar sub cele specifice pentru luna februarie. Astfel, media temperaturilor maxime va fi de 0…4 grade, iar a minimelor de -9…-5 grade, in unele nopți fiind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

