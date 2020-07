Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi, la ora 10.00, o informare meteorologica de canicula și disconfort termic accentuat. Este cod galben pentru aproape jumatate din țara. Potrivit meteorologilor, vremea va fi caniculara in special in zonele de campie din sudul și estul țarii. Temperaturile…

- Vremea va fi calduroasa duminica și luni in Capitala, cu maxime de 32-34 de grade Celsius, și cu disconfort termic la orele pranzului, se arata in prognoza speciala pentru București facuta de...

- Administratia Nationala de Meteorologie anunța pentru Capitala disconfort termic accentuat, cu maxime de 34 de grade. Potrivit unei prognoze speciale pentru București, pentru intervalul sambata ora 10:30 -...

- Vremea va fi caniculara in Bucuresti, pe parcursul urmatoarelor doua zile, insa valorile termice vor fi in scadere marti, ia cerul va deveni variabil si probabilitatea pentru averse creste, reiese din prognoza de specialitate publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit Agerpres.

- Temperaturile vor depași 33 de grade Celsius la Timișoara, in urmatoarele 24 de ore, anunța specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie. Potrivit unui anunț al ANM, pana maine dimineața la ora 9:00, la Timișoara vom avea maxime de 33,9 grade Celsius. Minimele vor fi de 19,3 grade Celsius,…

- Vremea va fi deosebit de calda in Capitala, de duminica pana marți, fiind prognozate temperaturi de pana la 34 de grade. Indicele de temperatura-umezeala se va apropia de pragul critic. Potrivit...

- CHIȘINAU, 9 mai - Sputnik. Meteorologii prognozeaza pentru astazi maxime de 20 de grade in nordul țarii, de 21 de grade in centrul republicii și de 22 de grade in raioanele din sud. Cerul va fi parțial acoperit de nori. Vantul va sufla din Nord-Vest cu 1-6 matri pe secunda, iar presiunea atmosferica…