- Statia meteo de la Agadir, din sudul Marocului, a inregistrat, vineri, o temperatura de 50,4°C, un nou record national, a anuntat Directia Generala de Meteorologie (DGM) din aceasta țara. Precedentul record a fost stabilit in 13 iulie (49,9°C), la Smara, un oras din Sahara Occidentala, potrivit DGM.

- Emisiile de dioxid de carbon generate de incendiile de padure din Canada au atins niveluri fara precedent si reprezentau deja la sfarsitul lunii iulie mai mult decat dublul precedentului record anual, din 2014, potrivit datelor publicate de observatorul european Copernicus, relateaza AFP.

- ”Continua vremea extremelor meteorologice și in țara noastra. Miercuri, in special in partea de sud și sud-est a țarii, vorbim de o vreme caniculara . Temperaturile se apropie de 35-36 grade Celsius. Joi, valul de caldura va cuprinde regiunile vestice, sudice și sud-estice. Ne vom apropia joi de temperaturi,…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca cel puțin primele trei zile din saptamana urmatoare vor fi unele de foc. Pentru luni, 24 iulie, a fost deja emis Cod galben de canicula pentru mai multe județe din țara, inclusiv toate din zona Olteniei. Potrivit meteorologilor , luni, valul de caldura…

- Florinela Georgescu, director in cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, spune ca valul de caldura va persista in țara noastra și in zilele urmatoare. Mercurul in termometre ar putea urca pana la 40 de grade in unele zone ale țarii.

- Valul de caldura persista și pe finalul acestei saptamani, in cateva zone din țara. Meteorologii au emis, vineri dimineața, o atenționare COD GALBEN de canicula, sub incidența careia se afla și Capitala. Atenționarea COD GALBEN, transmisa de la nivelul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- Valul extrem de caldura care acopera Europa, mai ales țarile din sudul continentului, a fost surprins din satelit de serviciul Copernicus. Potrivit estimarilor, temperatura la sol in regiunea Extramadura din Spania a atins inca de marți, 11 iulie, 60 de grade Celsius. Este de așteptat ca azi, 13 iulie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de canicula pentru toata țara. In urmatoarele zile temperaturile vor ajunge la 37 de grade Celsius, spun meteorologii care au emis o informare fara cod.Informarea meteorologica este valabila de astazi, 10 iulie, pana vineri, 14…