Temperaturi anormale pentru aceasta perioadă. Specialiștii sunt în alertă Avem cele mai calduroase zile de decembrie din ultimii ani, datorita unui val de caldura ce vine din Africa. Temperaturile sunt cu mult peste normalul perioadei. In loc de 2 pana la 6 grade, au existat zone in care s-au inregistrat chiar și cu 14 grade mai mult. Cel mai cald a fost in Buzau, unde s-au inregistrat 21 de grade. La Stația Meteo de la Bisoca s-a inregistrat, miercuri, la ora 13.30 o valoare de 18 grade Celsius. Cel mai cald a fost insa la Patarlagele unde, la ora 12.30, mercurul din termometre a urcat pana la o valoare record pentru perioada din an in care ne aflam, și anume 21,3… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avem cele mai calduroase zile de decembrie din ultimii ani, datorita unui val de caldura ce vine din Africa. Temperaturile sunt cu mult peste normalul perioadei. In loc de 2 pana la 6 grade, au existat zone in care s-au inregistrat chiar și cu 14 grade mai mult. Cel mai cald a fost in Buzau, unde s-au…

- Avem cele mai calduroase zile de decembrie din ultimii ani, datorita unui val de caldura ce vine din Africa. Temperaturile sunt cu mult peste normalul perioadei. In loc de 2 pana la 6 grade, au existat zone in care s-au inregistrat chiar si cu 14 grade mai mult. Cel mai cald a fost in Buzau, unde s-au…

- Vremea va fi mai calda decat in mod normal saptamana aceasta. Temperaturile medii vor ajunge la 15 grade Celsius, urmand ca din 30 noiembrie, mercurul din termometre sa coboare pe timpul zilei pana spre 3-4 grade. Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) a publicat, luni, prognoza valabila pentru…

- Valul de aer polar, care vine din estul Europei, a adus iarna in tara noastra. Au scazut brusc temperaturile pana la valori negative de -5 grade Celsius și ninge in multe zone din tara. Aerul rece se resimte deja si in Capitala, unde temperaturile au coborat pana la zero grade. Ba chiar ar putea cadea…

- Specialistii Severe Weather Europe au anuntat ca Romania va fi lovita de o anomalie meteo, in urmatoarele zile, iar diferentele de temperaturi in raport cu normalul perioadei vor fi uriase. Meteorologii au anuntat ca un val de aer fierbinte va aduce temperaturi mult mai mari decat cele normal pentru…

- Sfarsit de toamna cu temperaturi de primavara. Meteorologii prognozeaza vreme calda si insorita pana la sfarsitul acestei saptamani, pe intreg teritoriul tarii. Noaptea vom avea intre plus opt si plus 13 grade Celsius.

- Prognoza in București, luni, 21 octombrie. Locuitorii Capitalei au parte de cea mai blanda și calduroasa toamna din ultimii ani! In aceasta zi, maximele vor ajunge pana la 25 de grade Celsius, cerul va fi senin, iar seara va fi una deosebit de placuta pentru plimbari in aer liber. Minimele vor ajunge,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea in cea de-a doua luna de toamna. In luna octombrie 2019, temperaturile vor fi ridicate, insa frigul se va resimți la finalul lunii, cand temperaturile maxime nu vor depași 16 grade Celsius la București, respectiv 9 grade Celsius la munte,…