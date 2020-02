Stiri pe aceeasi tema

- Mariajul pana nu de mult fericit dintre Andreea Balan și George Burcea a ajuns, se pare, pe muchie de cuțit. Principala cauza ar fi detaliile scandaloase despre tatal actorului, care au devenit publice, in ciuda eforturilor artistei de a ramane… secrete de familie. Protagoniștii nu au vorbit pana in…

- La scurt timp dupa ce s-a spus ca Andreea Balan și George Burcea sunt la un pas de divorț, Aurelian Temișan, nașul celor doi, a postat un mesaj cu subințeles pe contul de socializare. Reacția lui a lasat loc de interpretari. „Cand cladești o relație și nu neaparat avand toate "condițiile" exterioare…

- Patriarhul Daniel le cere clericilor sa fie atenți in discursurile publice și a semnalat un posibil pericol in efortul Bisericii de a adapta mesajul la timpurile actuale.„Este o lucrare mare, misionara (…), dar trebuie sa fim foarte atenti”, a spus Patriarhul Daniel. „Il adaptam (limbajul…

- In ultima perioada, viața lui What's Up a luat o intorsatura ciudata, la care nimeni nu se aștepta. Artistul a trecut printr-un scandal uriaș, dar și prin cateva probleme de sanatate care nu i-au dat pace. Astazi, Whatzy a postat un mesaj prin care a surprins pe toata lumea!

- George Burcea, soțul artistei Andreea Balan, a facut cateva dezvaluiri neașteptate din copilaria sa. Actorul a recunoscut cu durere in suflet ca a fost abuzat și maltratat de tatal sau. Andreea Balan, in varsta de 36 de ani, și George Burcea, in varsta de 33 de ani, formeaza o familie foarte frumoasa,…

- George Burcea și Andreea Balan formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au o casnicie reușita și doua fetițe superbe. Puțini sunt insa, cei care știu drama prin care a trecut actorul in urma cu ceva ani. Soțul artistei a rupt tacerea. „Am avut o copilarie violenta, tatal meu a fost…

- Dupa ce a trecut printr-o perioada critica in viața sa, Andreea Balan a reușit sa se ridice și sa fie in continuare artista pe care toți au cunoscut-o. Cantareața se bucura acum de viața alaturi de soțul ei, George Burcea, dar și de cele doua fetițe.

- Andreea Balan este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Vedeta a trecut prin multe suferințe de-a lungul timpului, dar in sfarșit și-a gasit fericirea in brațele lui George Burcea, cu care are și doua fetițe: Ella Maya și Clara Maria.